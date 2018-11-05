Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin Göreve Başladı

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Şahin görevine başladı.

Polis Okulu Müdürleri Kararnamesi'nde, Polis Başmüfettişi olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Şahin, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanmıştı.

Ordu'nun Perşembe ilçesi Medreseönü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Ogün Şahin, bugün Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü görevine başladı.

2004 yılında Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü dahil birçok görevde yer alan ve Emniyet Müdür Yardımcısı iken 2016 yılında terfi edip 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan Şahin, Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken bir süre önce Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanmıştı. - SAMSUN