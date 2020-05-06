Polis merkezlerinde koronavirüs önlemleri böyle alınıyor
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Polis merkezlerinde koronavirüs önlemleri böyle alınıyor

Polis merkezlerinde koronavirüs önlemleri böyle alınıyor
06.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:29

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşla sürekli temasta bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevlerine araçlarından kıyafetlerine kadar en iyi şekilde hazırlanarak çıkıyor.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşla sürekli temasta bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görevlerine araçlarından kıyafetlerine kadar en iyi şekilde hazırlanarak çıkıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan tüm birimlerindeki araçlar sabah saatlerinde göreve çıkmadan önce koruyucu kıyafetler içindeki görevliler tarafından dezenfekte ediliyor.  Daha sonra polisler, araçlara binerek görev yerlerine gidiyor. Her gün çok sayıda vatandaşın şikayet ya da bir sorunu için gittiği polis merkezlerinde de koronavirüs önlemleri üst seviyede alınıyor. DHA ekibi Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir gün geçirerek çalışmaları yerinde izledi.  Hem dışarda hem içerde görev yapan tüm polisler ise maske takıyor, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Beylikdüzü Polis Merkezi'ne gelen vatandaşların bahçe kapısından girişinde önce ateşleri ölçülüyor, daha sonra da el ve ayak dezenfektanı yapılıyor. Binaya girildiiğinde ise onları cam koruyuculu bölmede bulunan polis memuru şikayeti dinleyerek, yine bu bölümden  ifade alma odasına gönderiyor.  Vatandaşla ifade alan memur arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Öte yandan burada da ifade alan memurun önü tamamıyla cam koruyucuyla kapalı.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri,  polis araçlarının yanı sıra tüm şubeler, polis merkezleri ve  nezarethanelerin  her gün düzenli olarak dezenfekte edildiğini, koronavirüs önlemlerine sıkı şekilde uyulduğunu söylediler.


- İistanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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