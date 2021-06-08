Polis merkezinin önünde havaya ateş açtı, kovalamacayla yakalandı
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Polis merkezinin önünde havaya ateş açtı, kovalamacayla yakalandı

Polis merkezinin önünde havaya ateş açtı, kovalamacayla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da polis merkezinin önünde araç içerisinden havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da polis merkezinin önünde araç içerisinden havaya ateş açıp kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Meram ilçesi Feridiye Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 PK 941 plakalı araçta bulunan 3 kişi polis merkezinin önünde ateş ederek kaçtı. Kaçan şüpheliler Meram Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucu Aydoğdu Mahallesi Çimendağı Sokak'ta yakalandı. Durdurulan araçta bulunan O.M. ve V.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde havaya ateş açanın S.F.Ç. olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli S.F.Ç. ise üzerindeki tabanca ile birlikte Kazım Karabekir Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Polis merkezinin önünde havaya ateş açtı, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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