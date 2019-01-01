Polis Merkezine Yeni Yıl Ziyareti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da polis merkezini ziyaret ederek memurların yeni yılını kutladı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Çekirge Polis Merkezi'ne giden Çavuşoğlu'nu burada İl Emniyet Müdürü Osman Ak karşıladı.

Ziyarette Bursa'daki güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler veren Ak, kentte 3 bin 500 polisin ve 350 motorize ekibin görev yaptığını söyledi. Bursa'nın huzurlu ve güvenli bir yıl geçirdiğini ifade eden Ak, 2019'un daha da iyi olacağını belirtti.

Bursa'nın Türkiye'nin en güvenli, dünyanın da 14'üncü güvenli şehri seçildiğini aktaran Ak, bu başarının çalışma arkadaşlarını onurlandırdığını vurgulayarak, "Şehrimizde terörle mücadele, narkotik suçlarla mücadele ve asayiş olaylarıyla alakalı arkadaşlarımız önemli başarılara imza attı. Sorunumuz trafik. İnşallah onu da desteklerle belirli bir noktaya getireceğiz. Biraz da arkadaşlarımızın özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de arkadan gelirse biz daha iyiye gideriz." dedi.

Çavuşoğlu da Bursa'daki emniyet teşkilatının her kademesinde görev yapan tüm polis memurlarının ve personelin yeni yılını kutladı.

Polis ekiplerinin etkili çalışmalarıyla Bursa'da önemli bir başarı sağlandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Hem asayiş bakımından hem uyuşturucu ve narkotik bakımından hem de terörle mücadele bakımından çok yoğun bir çalışma yılı geçirdiniz ama başarılarla geçti. İnşallah önümüzdeki sene daha huzurlu, mutlu ve güvenli, dünyada 14'üncü sırada değil de daha da yukarılara tırmanacak bir Bursa temenni ediyoruz. Bu vesileyle özellikle Bursa'nın güvenli bir şehir halini almasında çalışan tüm emniyet güçlerimize tekrardan Bursa halkı adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, dünyanın bütün metropollerinde trafik sorununun yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Hem Büyükşehir Belediyemiz hem merkezi idaremiz daha rahat bir ulaşım ağını hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek projeksiyonumuz ulaşım. Bu manada Bursa'da neler yapılabilir, bunun çalışmalarını sürdürüyoruz. Özellikle trafik polisi ekiplerinin sahadaki ciddi ve gayretli çalışmaları bu anlamda belirli bir nefes almayı sağladı. İnşallah önümüzdeki süreç Türkiye ve Bursa için daha güzel, güvenli ve huzurlu bir süreç olur. Bu bakımdan Bursa göz kamaştıran bir şehir. Herkesin gelip görmek istediği, dünyanın bir çok yerinden gelmek isteyenlerin olduğu bir şehir. Bir tarih, kültür, turizm, sağlık ve tarım şehri. İster Kafkaslardan ister Balkanlardan isterse Anadolu'nun 7 coğrafyasından gelmiş olsun farklı gelenek ve görenekleri olsa da Bursa'da yaşayanların arasında gerçekten müthiş bir uyum var. Elbette burada polisimizin, güvenlik güçlerimizin önemli gayretleri var. Bu bakımdan tekrardan teşekkür ediyorum. İyi yıllar temenni ediyorum."

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile emniyet müdür yardımcıları ve polisler katıldı. Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne giderek oradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA