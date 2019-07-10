Polis merkezine bombalı araçla saldıran teröriste ceza yağdı

Van'da, 17 Ağustos 2016'da, 2 Nisan Polis Merkezi ve Polisevi'nin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Medet Oruç, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 57 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oruç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanık Oruç ile avukatların hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz 5 sanık ise katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Oruç, iddianamede belirtilen suçların asılsız olduğunu ileri sürdü.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin cezalandırılmasını sağlayacak delillerin dosyada bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Oruç'a, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, bin 57 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira adli para cezası verdi.

Diğer sanıklardan Cezmi Öcal ile Tayyar Akdağ'ı "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasını ise ayırdı.

İddianamaden

Van'da 17 Ağustos 2016'da, 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine yaklaşık 30 metre mesafede bomba yüklü aracın patlatılması sonucu polis memurları Muhammet Acar ve Hacı Ahmet Öztürk şehit olmuş, sivil vatandaşlardan Dicle İdrak ile Faruk Tam ise hayatını kaybetmişti. Patlamada, 73 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, gasbedilen minibüse yaklaşık 400 kilogram patlayıcı yüklenerek saldırının gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Sanık Oruç, iddianamede yer alan ifadesinde, terör örgütünün Van'daki başarısızlıkları nedeniyle sözde sorumlu teröristlerin Faraşin Yaylası'nda 3 gün süren toplantı yaptığını ve bu toplantıda ses getirecek eylemlerin yapılması kararı aldıklarını, bunlardan birinin Beşyol Meydanı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan "Demokrasi Nöbeti"ne bomba yüklü araçla saldırı olduğunu anlatmıştı.

İddianamede, Oruç'un, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA