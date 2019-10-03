Polis merkezinde bıçaklı saldırı

03.10.2019 19:53

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin polis merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda dört polis hayatını kaybetti, saldırgan emniyet güçlerince vuruldu.Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin polis merkezinde düzenlediği bıçaklı saldırıda dört polis hayatını kaybetti. Saldırının sebebiyle ilgili soruşturma sürüyor.



Öğle saatlerinde Paris'te Notre-Dame Katedrali'nin karşısında bulunan polis merkezinde gerçekleşen olayda saldırgan da vurularak öldürüldü.



Polis sendikası SGP-Force Ouvrière Genel Sekreteri Yves Lefebvre, televizyonda yaptığı açıklamada saldırganın öldürüldüğünü doğruladı. Polis sendikası Alliance Police Nationale sözcüsü Loïc Travers de saldırganın polis merkezinin idari biriminde görevli bir memur olduğunu açıkladı. Travers, saldırının sebebinin henüz tespit edilmediğini, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Sözcü, saldırıyı düzenleyen memurun şimdiye kadar şüpheli bir davranışta bulunmadığını da vurguladı.



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ölen polislerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.



Fransa BFMTV televizyonu, olayın polis merkezinde yaşanan bir husumetten kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron olay yerinde incelemelerde bulundu. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte bugün Türkiye'ye gitmeye hazırlanan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise ziyaretini erteleyerek, olay yerine gitti.



AP,