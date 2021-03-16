Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi
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Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi

16.03.2021 23:58 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:04

Göstericilerin polis barikatını aşmaya çalışması Polisin göstericileri engellemesi Gösteri yürüyüşünden detaylar Göstericilerin sloganları LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa...

Göstericilerin polis barikatını aşmaya çalışması

Polisin göstericileri engellemesi

Gösteri yürüyüşünden detaylar

Göstericilerin sloganları

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da 33 yaşındaki Sarah Everard'ın polis tarafından kaçırılıp öldürülmesi ve polise yeni yetkiler veren yasa tasarısı protesto edildi. Londra Polis Teşkilatı Binası Scotland Yard önünde toplanan göstericilerin barikatı aşmasına polis engel oldu.

Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi
Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi
Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi
Polis merkezi önündeki barikatları aşmak isteyen göstericileri güvenlik güçleri engelledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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