Polis memurunun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı
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Polis memurunun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

BURDUR'da, kendilerine kimlik soran polis memuru Selcan Akbaş'ı (27) tekme ile yere düşürerek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.U. (16), sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Polis memurunun yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı
16.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:03

BURDUR'da, kendilerine kimlik soran polis memuru Selcan Akbaş'ı (27) tekme ile yere düşürerek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.U. (16), sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis ekibi, dün akşam Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda, 2 şüpheliye kimlik sormak istedi. Ancak 2 şüpheli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında  A.U. olduğu belirlenen şüpheli, polis memuru Akbaş'a tekme savurdu. Dengesini kaybederek yere düşen polis memuru, başını duvara çarpıp, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis memurunun beyninde kanama olduğu ancak cerrahi müdahaleye gerek olmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliler A.U. (16) ve M.Y. (15) ise düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. A.U.'nun ifadesinde arkadaşıyla parkta otururken polislerin geldiğini gördüklerini, maske takmadıkları için ceza yazılacağı korkusuyla kaçtıklarını anlattığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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