Polis memurunun objektifinden İzmir'in en kalabalık ve en boş halleri İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve 12 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilenen polis memuru Hacı Emre Polat (32), arşivindeki İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve 12 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilenen polis memuru Hacı Emre Polat (32), arşivindeki İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi. Polat, birebir aynı kadrajı kullandığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Basmane Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Hacı Emre Polat, yaklaşık 12 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Görevinden arta kalan zamanlarda manzara ve doğa fotoğrafları çeken Polat, oluşturduğu dijital arşivini de sosyal medyada kullanıcılarla paylaşıyor. Fotoğrafın içinde duygu yüklü kareleri barındırdığını söyleyen Polat, 'üçüncü gözüm' dediği fotoğraf makinesini yanından ayırmıyor. Polis memuru Polat, İzmir'in en kalabalık zamanlarında çektiği fotoğrafları, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çektiği fotoğraflarla yan yana getirdi. Bire bir aynı kadrajı kullandığı fotoğrafları sosyal medyada paylaşınca, aradaki farkın gözler önüne serilmesiyle kullanıcıları duygulandırdı. İzmir'i daha önce bu kadar ıssız ve sakin görmediğini söyleyen Polat, "Beni fotoğraf çekmeye heveslendiren birkaç olaydan biri de sokakların boş olmasıydı. Gerçekten tarihe tanıklık edilecek anları yaşadık. İnsanı ürperten bir sessizlik vardı. Öncesi ve sonrasını birleştirince oradaki duygu daha fazla hissediliyor. Eğer fotoğrafları eşleştirmeseydim belki de bu şekilde bir duygu yüklü çalışma olmayacaktı" dedi.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM'Çektiği fotoğrafların büyük ilgi gördüğünü söyleyen Polat, "Mensubu olmaktan onur duyduğum emniyet teşkilatımız, her daim devletimizin ve milletimizin hizmetinde ve emrindedir. Koronavirüs salgınıyla verilen mücadele kapsamında da her daim ön safhalarda savaşıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokaklarda görevde olduğumuz için sokakları çok daha iyi analiz etme imkanımız oluyor. Fotoğraf sanatıyla ilgilendiğim için benim 'üçüncü gözüm' dediğim fotoğraf makinem hep yanımda oluyor. Görevlerden arta kalan zamanlarda da bu fırsatı değerlendirip fotoğraflamak ve o anları ölümsüzleştirmek istedim. Arşivimden İzmir'in farklı noktalarını daha önceden çektiğim 35 kare fotoğraf seçtim. Bu fotoğrafların bire bir aynı kadrajlarını sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de çekip bir çalışma oluşturdum. Ardından bunu sosyal medyada paylaştım. Sosyal medyada çok güzel, olumlu tepkiler aldım. Çok beğenenler ve tebrik edenler oldu" diye konuştu.'İZMİR YAŞAYAN BİR ŞEHİR'Bu fotoğrafları görüp duygulanan ve üzülenler de olduğunu belirten Polat, şunları söyledi:

"İzmir yaşayan bir şehir, canlı bir şehir, renkli bir şehir. Ancak kısıtlamanın olduğu günler çekilen fotoğraflarda hiçbir renk, hiçbir duygu yok. Bu da insanları çok fazla üzdü. Bazı yorumlar beni çok mutlu etti. 'İyi ki fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum ve insanların duygularına bu kadar değebiliyorum' dedim. Normalde sokak fotoğrafı ve manzara fotoğraflarını daha çok çekmeye çalışıyorum. 12 yıldır sürekli fotoğraf çekiyorum ve fotoğraf benim ruhumu dinlendiriyor. Görevli olmadığım zamanlarda sürekli fotoğraf çekerek anları ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Fotoğraf, içinde duygu yüklü olan kareleri barındırıyor. Ben de bu kareleri insanlara aktarmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Fotoğraf benim için vazgeçilmezdir bu yüzden de fotoğraf makinem ben nereye gidersem benimle gelir."

Kaynak: DHA