Polis memurunun kafede mahsur kalan kediye kapı altındaki boşluktan su içirme çabası
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Polis memurunun kafede mahsur kalan kediye kapı altındaki boşluktan su içirme çabası

14.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:51
Polis memurunun kafede mahsur kalan kediye kapı altındaki boşluktan su içirme çabası

Polis memurunun kafede mahsur kalan kediye kapı altındaki boşluktan su içirme çabasıBURDUR'da girdiği bir kafede 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, polisin kafe yetkilisine haber vermesi sonrası kurtarıldı.

Polis memurunun kafede mahsur kalan kediye kapı altındaki boşluktan su içirme çabası

BURDUR'da girdiği bir kafede 2 gün boyunca mahsur kalan kedi, polisin kafe yetkilisine haber vermesi sonrası kurtarıldı. Yetkili gelene kadar bir polis memuru, aç ve susuz haldeki kedinin içmesi için kapı altındaki boşluktan pet şişeyle su içirmeye çalıştı. Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede kedi olduğunu ve dışarı çıkamadığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonu kapalı olan kafenin yetkilisini arayarak durumu haber verdi. Bir polis memuru 2 gündür içeride aç ve susuz kaldığı tahmin edilen kedinin içmesi için pet şişedeki suyu kapının altındaki boşluktan içeri sıktı. Bir süre sonra iş yeri yetkilisinin gelmesinin ardından kafenin kenpengi açılarak kedi dışarı çıkarıldı.

Polis memurunun dışarı çıktıktan sonra eliyle de su içirdiği kedi daha sonra uzaklaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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