Polis Memurunun Düşürdüğü Silah Karın İçinde Bulundu

Polis memurunun düşürdüğü silah karın içinde bulundu

Sivas'ta göreve giderken polisin düşürdüğü silah paniğe neden oldu

SİVAS - Sivas'ta cadde kenarında içi mermi dolu şarjör görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede karın içerisinde silahta bulunurken, silahın göreve giderken düşüren polis memuruna ait olduğu tespit edildi.

Olay saat 11.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halfelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki benzinlikte çalışan işçi içi mermi dolu şarjörü gördükten sonra durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri yol kenarında içi mermi dolu şarjörü buldu. Yapılan aramada şarjörün 20 metre ilerisinde de karın içerisinde silah bulundu. Daha sonra şarjörün ve silahın bulunduğu yere olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada silahın polis memuru M.Y.'ye ait olduğunu tespit etti. Polis memuru M.Y.'nin sabah benzinliğe yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne göreve giderken silahını düşürdüğü öğrenildi. Yapılan inceleme sonrası silah polis memurunu teslim edildi.