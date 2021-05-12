Polis memurunun bilim kurgu merakı kitap yazdırdı
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Polis memurunun bilim kurgu merakı kitap yazdırdı

Polis memurunun bilim kurgu merakı kitap yazdırdı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Mercimek, bilim kurgu merakından dolayı kaleme aldığı ilk kitabını çıkardı.

Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Mercimek, bilim kurgu merakından dolayı kaleme aldığı ilk kitabını çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mercimek, baba mesleğini devam ettirmek için 2003 yılında polis memuru olmaya karar verdi. Meslek hayatına 2005 yılında İstanbul'da başlayan Mercimek, Erzincan, Hakkari ve Şanlıurfa ile Orta Doğu'nun ardından görevine Samsun'da devam ediyor.

Yoğun iş temposuna rağmen bilim kurguya merak salan Mercimek, yaklaşık 15 yıl bu konuda araştırma yaptı.

Yaptığı araştırmaları gelecek nesillere aktarmak için kitaplaştırmaya karar veren Mercimek, "Mata" ismini verdiği ilk bilim kurgu kitabını okuyucularla buluşturdu.

Mercimek, AA muhabirine, ilk kitabını yazmadan önce mesleki tecrübelerinden de yararlanmak için beklediğini anlattı.

Kitabında, olabilme ihtimali yüksek kurgular üzerinde yazmaya çalıştığını belirten Mercimek, şunları dile getirdi:

"Kurgudan ziyade olabilirliği yüksek olan şeyleri de yazdım. Nasıl ki dünyada yalnız olmadığımız bir gerçeği var. Uzaylılardan mı bahsediyoruz? Hayır, onlardan bahsetmiyoruz, farklı farklı varlıklardan da bahsediyoruz veya dördüncü boyuttan, hiperküplerden, kuantum dolanıklığından bahsettim. Günümüzde Türkiye'de bilim kurgu çok yaygın olmadığı için benim de bu alana çok ilgim olduğu için bu alana yönelmek istedim. Araştırmalarımı ve ilgimi bu alana yoğunlaştırdım. Enerji ve frekansları da içine aldığım bir öyküleme metoduyla yazdım."

Kitapta ana karakterin adı yok

Kitabında, herkesin anlayabileceği bir dil kullandığını söyleyen Mercimek, "Herkes kitabı okuduğu zaman kendinden bir şeyler bulabilecek. Bu yüzden kitabımda ana karakterin bir ismi yok, kitabın yarısından sonra cinsiyetini belirttim. Herkes kendi yerine koyabilsin diye. Kitabı yazarken sorgulama metodu kullanmaya çalıştım. İnsanlar, dursun sorgulasın. Bazen çok çarpıcı örnekler verdim. Umarım başarılı olmuşumdur." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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