Son dakika haber: Eskişehir'de polis memurunu darbettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de görevli polis memurunu darbettiği ileri sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kadir B. ile olay tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli emekli polis memuru Ali Ü. katılmazken. Tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada olaya ilk müdahale eden komiser yardımcısı S.G.G. tanık olarak ifade verdi.

Olay yerine gittiklerinde sanığın, polis memuruna bir çok kez elindeki cisimle vurduğunu gördüklerini anlatan S.G.G, şunları söyledi:

"Bizi özel güvenlik görevlisi olduğunu anladığımız kişi panik halinde karşıladı. İlk gittiğimizde polis üniformalı birinin yerde yattığını, diğer şahsın da üzerinde olduğunu ve elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük. Üzerinden almaya çalıştık. Onu üzerinden aldık, muhtemelen sanık madde etkisi altındaydı. Bizim elimizden kurutup yine yer de yatan kişiye doğru gitmeye çalışıyordu fakat müdahale ettik ancak sürekli elimizden kurtulmaya çalıştı. Yerdeki kişi ambulans gelinceye kadar yerden kımıldayamadı, hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı, ona beni duyuyor musun dedim, gözlerini kapattı, bir daha açmadı daha sonra ambulans geldi."

Savcı, sanık Kadir B. hakkındaki mütalaasında olayda kullanılan telsizi 'silah' olarak kabul etti.

Polis memuru Ali Ü'yü eline aldığı polis telsiziyle defalarca başına vurarak yaralayan Kadir B. hakkında, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ayrıca savcılık tarafından Ali Ü'nün kamu görevlisi olması nedeniyle sanığa verilecek cezanın 1 kat, yüzde sabit iz bıraktığı için de yarı oranında artırılması istendi. Duruşma sonunda Ali Ü'nün, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebi ise kabul edilmedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memuru Ali Ü, 2019'un temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir B. tarafından darbedilmişti.