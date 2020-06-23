Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu
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Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu

Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

23.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:26

Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faillerine ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Diyarbakır'da 30 Mayıs'ta 5 Nisan Mahallesi 718. sokakta 'dur' ihtarına uymayan bir kişi, polise ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırının faillerinden Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cura ve Aytekin hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Muhammed Emir Cura ve Ferit Aytekin hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Polis memurunu şehit etmişlerdi, istenen ceza belli oldu

Kaynak: İHA

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