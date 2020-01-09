Polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da kavga olayına müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:41
Polis memurunu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

'da olayına müdahale eden polis memurunu bıçakla yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 8 Ocak 2020 tarihinde Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kavga olayına müdahale eden polis memuru, görevini yaptırmayan ve zorluk çıkaran E.'yi (24) gözaltına almak istedi. Bu sırada Fırat E. belindeki bıçakla kavga ettiği şahsa saldırırken bir polis memurunu bıçakla yaraladı. Yaralanan polis memuru Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, emniyette sorgulanan Fırat E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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