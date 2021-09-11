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Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpek gezdirildiği ihbarı üzerine olay yerine giden bir polis memuru ve gece bekçisi, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpek gezdirildiği ihbarı üzerine olay yerine giden bir polis memuru ve gece bekçisi, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle 3. Sokakta meydana geldi. K.T. ağabeyi Ş.T.'ye ait pitbull cinsi köpekle sokağa çıktı. Mahalle sakinleri beslenmesi yasak köpek gezdirildiği için polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine giden ekipler, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek bir gece bekçisinin ayağını ısırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan bir polis memuru da kolundan yaralandı. Köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından güçlükte etkisiz hale getirilerek barınağa götürüldü. Yaralı gece bekçisi ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. K.T. ise beslenmesi yasak köpek bulundurma suçlaması ile ifadesi alınmak üzere sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yenimahalle Polis Merkezine götürdü.

(Mustafa Koçyiğit - Mert Taha Varol/İHA)

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı

Polis memuru ve gece bekçisi pitbull saldırısında yaralandı
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