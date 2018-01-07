Polis Memuru Silahını Temizlerken Kazara Vuruldu

Samsun'da bir polis memuru, evinin balkonunda temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda silahına bakım yapan polis memuru M.Ş., silahın kazara ateş alması sonucu sağ elinin küçük parmağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ş., tedavi altına alındı. Kurşunun parmağına girip çıktığı ve parmağının kırıldığı belirtilen M.Ş.'nin ameliyata alınacağı öğrenildi. - SAMSUN