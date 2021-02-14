Polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine verildi
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Polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine verildi

14.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:54
Polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi Mersin'deki ailesine verildi

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Bozyazı Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Yabalak'ın Tekeli Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası Kadir ile annesi Ünzile Yabalak'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Ziyarette, polis, jandarma ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Haberin ardından Yabalak'ın akrabaları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Evli ve 3 çocuk babası olan şehit polis memurunun, yarın mahalle mezarlığında defnedilmesi bekleniyor.

Yabalak, 2015'te Erzurum'daki ailesiyle Şanlıurfa'ya giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yolu kesen terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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