Polis memuru otomobilinde ölü bulundu Polis memuru otomobilinde ölü bulundu Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken (44), otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu.

Polis memuru otomobilinde ölü bulundu

UŞAK - Uşak'ta trafik polisi olarak görev yapan Murat Erişken (44), otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Namık Kemal caddesinde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görev yapan 20 yıllık polis memuru Murat Erişken, evinin altındaki kapalı otoparkta, ölü olarak bulundu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Erişken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından polis Murat Erişken'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA