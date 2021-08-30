Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı.

Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile ekip otosunun arasına sıkışan polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D idaresindeki 68 HZ 321 plakalı yolcu otobüsü, terminale girip perona yaklaştığı sırada, ekip otosunun yanında bulunan polis memuru O.H.'yi görmedi. Otobüsün perona yaklaşmaya devam etmesi üzerine, polis memuru iki araç arasında sıkıştı. Yaralanan polis memurunu fark eden vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Vatandaşların uyarısının ardından otobüs şoförü yolcu otobüsünü biraz daha geriye çekti. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve omuriliğinde çatlak meydana geldiği öğrenildi. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan polis memurunun sıkıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün perona yanaşması ve polis memurunun iki araç arasında sıkıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında çevredeki vatandaşlar polis memurunun yardımına koşuyor.

Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

Ecel, gariban simitçiyi ekmeğinin peşindeyken yakaladı
Ecel, gariban simitçiyi ekmeğinin peşindeyken yakaladı
Polis memuru, iki aracın arasında sıkışıp kaldı! O anlar saniye saniye kamerada
Polis memuru, iki aracın arasında sıkışıp kaldı! O anlar saniye saniye kamerada
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ezgi Mola Neşet Ertaş Metin Çekmez
Spor Salih Uçan Sergen Yalçın Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Polis memuru otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı...O anlar kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:47:32. #1.15#

title