POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
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POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Kars'ta toprağa verildi.

BURSA'da silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Ercan Ayribaş, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 18: 00 sıralarında Alanyurt Dostlar Sitesindeki ikametinde beylik tabancası ile doldur boşalt yaptığı esnada, silahın patlayarak başına isabet etmesi yaralandı. Evdeki arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayribaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bursa'da yapılan otopsinin ardından Ayribaş'ın cenazesi arkadaşlarının nezaretinde bugün memleketi Kars merkeze bağlı Soylu köyüne getirildi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Fuat Güney, ailesi, silah arkadaşları ve köylülerin katılımıyla polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi Cuma namazına müteakip köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yasin ve Saime çiftinin 5 çocuğunun 4'üncüsü olan polis memuru Ercan Ayribaş'ın 1994 doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
POLİS MEMURU, MEMLEKETİ KARS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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