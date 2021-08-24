Polis memuru koronavirüse yenik düştü
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Polis memuru koronavirüse yenik düştü

Polis memuru koronavirüse yenik düştü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 10 gündür koronavirüs tedavisi gören 54 yaşındaki polis memuru Arif Kılıç, yaşamını yitirdi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Arif Kılıç, yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Kılıç, dün gece hayatını kaybetti. Arif Kılıç'ın cenazesi ilçeye bağlı Zincirli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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