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Polis memuru korona virüse yenik düştü

Polis memuru korona virüse yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan polis memuru Kerim Karbeyaz, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan polis memuru Kerim Karbeyaz, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda trafik polisi olarak görev yapan Kerim Karbeyaz (37) bir süre önce Covid-19'a yakalandı. Sağlık durumu kötüye giden polis memuru Karbeyaz, tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası polis memurunun cenazesinin, memleketi Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi. - HATAY

Polis memuru korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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