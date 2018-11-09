Okulda Dehşet Saçan Polis Konuştu: "Sana Tecavüz Eden Kim" Deyip Kızımla Dalga Geçtiler

Bursa'da çocuklarının okuduğu okulun müdürünü ve müdür yardımcısını silahla yaralayan polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada polis memurunun çocukları ve okuldaki öğretmenler tanık olarak dinlendi. Polis memuru duruşmada okul müdiresinin kızına sınıfta 'Sana tecavüz eden kim' diyerek rencide ettiğini söyledi.

NE OLDU?

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulunda sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Polis memuru İlhan Ö., çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş (43) ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş (39) ile tartışmaya başladı. İlhan Ö., tartışma sonrası silahını peş peşe ateşledi. Müdire ve yardımcısı ayaklarından yaralandı.

POLİS MEMURUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında kasten adam öldürmek suçundan 2 müebbet hapis istemiyle dava açılan İlhan Ö'nün tutuklu yargılamasına devam edildi. Davanın ikinci celsesine tutuklu sanık İlhan Ö, olayda yaralanan okul müdiresi Tülay Taş, tarafların yakınları, 30 okul müdürü, eğitim sendikaları ve tarafların avukatları katıldı.

"MASANIN YANINA KIVRILDIM, KURŞUN YAĞDIRDI"

Taş, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde şöyle anlattı: "Sanık ile eşinin çocukları okulumuzda eğitim görüyor. Karı-koca sürekli çocuklarıyla ilgili problemler çıkarıyordu. Hatta, sanık hakkında ilgili kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Olay günü, normal mesaime geldim. Öğretmenler odasında arkadaşlarıyla görüştükten sonra odama doğru giderken, koridorda sanık ile eşini gördüm. Sanık, belindeki silahını çıkarıp, 4 el ateş etti. O panikle memurlar odasına girip, bir masanın yanına kedi gibi kıvrıldım, halen kurşunlar yağmur gibi yağıyordu. Ne zaman bitecek bu ateş diyerek gözlerimi kapattım. Oda da 8 el ateş etti. Geber diye bağırdı. Sanıktan şikayetçiyim" diyerek cezalandırılmasını istedi.

KIZIMI, "SANA TECAVÜZ EDEN KİM" DEYİP RENCİDE ETTİLER

Taş'ın ifadesinden sonra yeniden duruşma salonuna alınan polis memuru İlhan Ö'ye müdirenin ifadeleri okundu. İlhan Ö. ifadeleri kabul etmeyerek, "Benim kızım bana gelerek sınıfında bir öğrencinin sık sık kendisini taciz ettiğini ve saçını çektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine okula giderek kızımın durumunu anlattım ve buna bir çözüm bulunmasını istedim. Okul yönetimi dilekçemi aldı. Daha sonra kızım bana gelip okul müdiresi ve müdür yardımcılarının sınıfına giderek kendisini rahatsız eden olayı kast ederek 'Gel bakalım buraya seni tecavüz eden kim' diye rencide ettiğini bu olaydan sonra bütün sınıf arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyledi. Asıl bardağı taşıran damla ise küçük oğlumun evde altına kaçırmaya başlaması oldu. Oğlumun ders ortalaması 90'dan 30' düştü. Ben de çocuklarımın yaşadıklarına daha fazla dayanamadım ve söz konusu olay yaşandı" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada polis memurunun çocukları da tanık olarak dinlendi. Çocuklar okulda kendilerine haksızlık yapıldığını ve psikolojilerinin bozulduğunu belirtti.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.