Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
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Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, virajda beton bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü, polis memuru Cem Coşkun (48), hayatını kaybetti.

Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
18.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:56

İZMİR'in Bornova ilçesinde, virajda beton bariyere çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü, polis memuru Cem Coşkun (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Polis memuru Cem Coşkun yönetimindeki 35 AAU 594 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, beton bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Cem Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Cem Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.


Kaynak: DHA

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