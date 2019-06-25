Polis memuru kazada hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru Necmi Gür (46), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kayseri-Kahramanmaraş yolunun Kürtül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göksun yönüne giden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necmi Gür yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Necmi Gür ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gür, daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necmi Gür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü C.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Kahramanmaraş