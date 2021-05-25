POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI
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POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kafası tellere sıkışan yavru köpek polis memuru tarafından kurtarılırken, köpeğin kurtarıldıktan sonra polise karşı sevgi gösterisi kameraya yansıdı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kafası tellere sıkışan yavru köpek polis memuru tarafından kurtarılırken, köpeğin kurtarıldıktan sonra polise karşı sevgi gösterisi kameraya yansıdı.

Mudurnu ilçesinde yavru köpek bahçeden çıkmak istediği sırada kafasını tellere sıkıştırdı. Tellerden kurtulalamadığı için acıyla ses çıkaran köpeği duyan polis memuru olay yerine gidererek, köpeğin kafasını tellerden kurtardı. O anlar, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polisin köpeği kurtarması ve köpeğin polis memurunun üzerine atlayarak sevgi göstermesi yer aldı.

POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI
POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI
POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI
POLİS MEMURU, KAFASI TELLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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