Polis memuru içerisinde 20 bin TL değerinde eşya bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı - Haberler
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Polis memuru içerisinde 20 bin TL değerinde eşya bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polis memuru içerisinde 20 bin TL değerinde eşya bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

Gaziantep'te görevli polis memuru görevi esnasında bulduğu ve içerisinde 20 bin TL değerinde altın bileklik, nakit para ve kartlar olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te görevli polis memuru görevi esnasında bulduğu ve içerisinde 20 bin TL değerinde altın bileklik, nakit para ve kartlar olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, görevi esnasında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 20 bin lira değerinde altın bileklik, nakit para ve kartlar olan cüzdanı sahibine teslim etti. - GAZİANTEP

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