Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesine ilişkin yargılanan bir sanık cezaevinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesine ilişkin yargılanan bir sanık cezaevinde ölü bulundu

20.02.2021 18:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:47
Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesine ilişkin yargılanan bir sanık cezaevinde ölü bulundu

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen, ancak başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kadir A. koğuşunda ölü bulundu.

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen, ancak başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kadir A. koğuşunda ölü bulundu.

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine 18 Temmuz 2020'de silahla ateş açılmış, polis memuru Erkah Göktepe şehit olurken, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4 sanıktan Kadir A., tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumlarındaki koğuşunda asılı halde bulundu.

Cezaevi yönetimince haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir A'nın öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemede, Kadir A.'nın intihar ettiği belirlendi.

Sanık Kadir A'nın yargılandığı dava kapsamında 16 Şubat'ta tahliye edildiği, ancak başka suçtan tutuklanarak tekrar cezaevine konulduğu belirtildi.

Olayın geçmişi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Erkan Gökteke şehit olurken, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan üçünün yaşı küçük 4 kişi tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük olan Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından dokuzar yıl sekizer aydan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle, yaşı büyük olan Serdar B. hakkında ise "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta görülen duruşmada, sanık Kadir A'nın tahliyesine hükmedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis memuru Erkan Gökteke'nin şehit edilmesine ilişkin yargılanan bir sanık cezaevinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 18:51:03. #1.14#
title