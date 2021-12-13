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Polis memuru engelli vatandaş için trafiği tamamen durdurdu

Polis memuru engelli vatandaş için trafiği tamamen durdurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına trafik yoğunluğundan geçemeyen yaşlı ve engelli vatandaş için, trafik durduruldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, yolun karşı tarafına trafik yoğunluğundan geçemeyen yaşlı ve engelli vatandaş için, trafik durduruldu.

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına bir türlü geçemeyen yaşlı ve engelli vatandaşı fark eden Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir polis memuru cadde ortasına geçerek, yolu karşılıklı olarak trafiğe durdurdu. Araçları durduran polis memuru daha sonra engelli vatandaşın geçişine yardımcı oldu. Trafik polis memurunun engelli vatandaş için trafiği durdurması ve daha sonra engelli adama yardımcı olması çevredeki esnaflar tarafından takdir topladı. Engelli vatandaşa yardımcı olan trafik polisi daha sonra caddeyi yeniden trafiğe açtı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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