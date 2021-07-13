Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması gökyüzünde süzüldü

Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması gökyüzünde süzüldü Taşova'da 15 Temmuz etkinlikleri başladı Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Polis memuru çocuğa yardımcı oldu, uçurtması gökyüzünde süzüldü

Taşova'da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Uçurtmasını uçuramayan bir çocuğa polis memuru yardımcı oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde canlarını feda eden şehitlerin ruhlarını yad etmek, toplumda farkındalık oluşturmak, birlikteliğe katkıda bulunmak ve gelecek nesillere aktarmak için Taşova Belediyesi, Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün iş birliğiyle bisiklet turu ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Bisiklet turuna ilk olarak Taşova Belediyesi binası önünden başlandı. Bisikletli vatandaş ve çocuklar, trafik polisi ve zabıta ekipleri eşliğinde Taşova'yı turladılar. Bisiklet turu ilçe stadında son buldu. Etkinlerin devamı ilçe stadında uçurtma şenliğiyle devam etti. 7'den 70'e herkesin uçurtma uçurduğu şenlikte, gökyüzü ay-yıldızlı uçurtmalarla kaplandı. Uçurtmasını uçuramayan bir çocuğa ise etkinlikte bulunan bir polis memuru yardımcı oldu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, uçurtma şenliğinde hep beraberiz. Tabii ki amacımız 5 yıl önce yine bu günlerde gerçekleşen darbe teşebbüsü ile alakalı bir farkındalık oluşturmak. Maalesef biz hep söylüyoruz, darbelere karşıyız. Bugün burada çocuklarımızla bugünle alakalı bir etkinlik düzenlemiş olduk. Dolayısıyla bu günün çocukları yarının büyükleri olması hasebiyle bugün burada yaptığımız etkinlik çocukların gelecek hayatında önemli bir etkisi, katkısı, farkındalığı oluşacaktır. Bir kez daha bu vesileyle, o gece darbeye maruz kalan ve şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. ve yaşasın demokrasi diyoruz" dedi.

Taşova Gençlik Merkezi Lideri Kübra Aydoğan, "Ben çok mutluyum. Çocukluğuma döndüm. Çocuklarla birlikte oynuyoruz. Hem kurumum hem de şahsım adıma böyle bir etkinliğin içerisinde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu.

"Çocukluğumu yaşıyorum"

Uçurtma etkinliğinde konuşan Vedat Yapal, "Çocukluğumu yaşıyorum. Bunu bana yaşatan arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Adnan Gültekin, "15 Temmuz'u unutmamız gerekiyor. O gece içinde tüylerim diken diken oluyor, hatırlıyorum. Evden abdest alarak çıktım, meydanlara inmiştik. Unutmayalım, unutturmayalım" şeklinde konuştu.

Uçurtma uçuran çocuklardan Emir Gültekin, "Babalarımız, büyüklerimiz 15 Temmuz için uçurtma şenliği yaptığı için çok mutluyuz" dedi.

Zeynep Saliha Seven, "Arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle birlikte bugün şenliğe geldik. Birlikte uçurtma uçurduk. Uçurtma uçurmak çok keyifli bir şey. Çok seviyorum ben uçurtma uçurmayı. Uçurtma şenliğinde çok eğleniyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı