ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
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ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

08.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:16

Polis memuru beylik tabancasıyla intihar ettiZONGULDAK'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammed Tetik(26) beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammed Tetik(26) beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Muhammed Tetik, emniyet müdürlüğü içerisinde beylik tabancasını çıkararak kalbine ateşledi. Tetik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, emniyet müdürlüğünde incelemede bulundu. Tetik'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nişanlı olduğu öğrenilen Tetik'in mesai arkadaşlarına evlenmek istemediğini söylediği ileri sürüldü. Tetik'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderileceği öğrenildi. Tetik'in intiharıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
ZONGULDAK Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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