Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
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Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
31.05.2020 06:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 06:49

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis memuru Arslan'ın, dün beraberindeki polislerle 5 Nisan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak isterken şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince başlatılan kapsamlı operasyonda polis memuru Arslan'ı şehit eden saldırganın yanında bulunan M.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Olayın asıl failinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekibinin durumundan şüphelenilen kişilere kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaştığı sırada, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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