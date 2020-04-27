Polis memuru, aç martının imdadına yetişti
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Polis memuru, aç martının imdadına yetişti

Polis memuru, aç martının imdadına yetişti Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İzmir Karşıyaka'da görev yapan polis memuru Emrah Ediz, yolun ortasında uçmakta zorlanan ve açlıktan halsiz kalan martının imdadına yetişti.

27.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:11
Polis memuru, aç martının imdadına yetişti

Polis memuru, aç martının imdadına yetişti

İZMİR - Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında İzmir Karşıyaka'da görev yapan polis memuru Emrah Ediz, yolun ortasında uçmakta zorlanan ve açlıktan halsiz kalan martının imdadına yetişti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, görev yaptığı Evka-5 kavşağında uçmaya çalışan ancak başaramayan bir martıyı gören polis memuru Emrah Ediz, martının imdadına yetişti. Ediz, "O anda martının bir rahatsızlığı olduğunu anladım, ayrıca martıya yakın bir pozisyonda iki tane kedinin pusuda beklediğini gördüm. Martıyı o şekilde bırakıp gitmek istemedim, gidemezdim. Hemen ekip otosunu durdurup martının yanına gittim. Martı benden ürktü ve hemen yan taraftaki boş araziye doğru kaçmaya başladı. Martıyı kovaladım, bir yandan da daha fazla incinmesini istemiyordum. O yüzden çok ama çok dikkatli kovaladım. Sonunda nazik bir şekilde onu yakaladım. Çevrede bunu gören duyarlı vatandaşlarımız bana bir kutu getirdi, martıyı kutuya koydum" diye anlattı.

"Adeta zamanla yarışıyordum ve imkanlarım çok sınırlıydı"

Bir veteriner arkadaşını aradığını ve onun veteriner kliniğini açmasını sağladığını söyleyen polis memuru Ediz, "Martıyı arkadaşımın kliniğine götürdüm. Martıyı muayene etti. Muayene sonucunda, martının kanatlarında ve ayağında herhangi bir sorunu olmadığını, ancak zavallı martının çok aç kaldığını, acilen karnının doyurulması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine yine bir balıkçı arkadaşım aracılığıyla kuşa balık temin ettim. Her ne kadar her yerin kapalı olması sebebiyle işim zor olsa da, ikili ilişkilerimi kullanarak dostlarım sayesinde bunu başardım. Tek amacım zavallı kuşu tekrar hayata döndürmekti. Adeta zamanla yarışıyordum ve imkanlarım çok sınırlıydı. Daha sonra martıyı, Karşıyaka Mavişehir sahil bandına getirip arkadaşımdan temin ettiğim balıklarla besledim. Arkasından su verip, kendine gelmesini sağlayarak tekrar doğaya kazandırdım. Bu konuda bana yardımcı olan dostlarıma ve sevgili İzmir halkına, şahsım ve teşkilatım adına sonsuz teşekkür ederim. Türk polis teşkilatı olarak onur ve gururla her daim halkımızın ve hayvan dostlarımızın hizmetindeyiz" diye konuştu.

Polis memuru, aç martının imdadına yetişti

Kaynak: İHA

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