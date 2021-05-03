Polis memurlarına hediye
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Polis memurlarına hediye

Polis memurlarına hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Polis Teşkilatının mensuplarına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi jest yaparak hediye takdim etti.

Halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Polis Teşkilatının mensuplarına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi jest yaparak hediye takdim etti.

Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü ve Esenlik Dış Birimler Koordinatörü Eyüp Mustafa Alkan, bugün noktalarda görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, hem görevlerinde başarı dileklerini sunarken Esenlik Şirketine ait bir de hediye paketi takdim ettiler.

Esenlik Şirketinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kamu düzenini korumak için gece gündüz demeden çalışan, ev ve iş yerlerimizde güvende olmamızı sağlayan polislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerde Esenlik olarak bizler de bir nebze olsun yanlarında olmak istedik. Bu kapsamda iftar öncesi Genel Müdürümüz Ata Ünlü ve Dış Birimler Koordinatörümüz Eyüp Mustafa Alkan, polis noktalarını ziyaret edip, polis memurlarına Hayırlı Ramazanlar dileklerini ve hediyelerini takdim ettiler" denildi. - MALATYA

Polis memurlarına hediye
Polis memurlarına hediye
Polis memurlarına hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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