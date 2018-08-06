Polis Memurlarına Biber Gazlı ve Bıçaklı Saldırıya 3 Tutuklama

Samsun'un Alaçam ilçesinde görevli polis memuruna biber gazı sıkıp bıçakla yaralayan şahıslar tutuklandı.

Olay, 2 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tahkikat için İlçe Emniyet Müdürlüğünde bulunan ve ifade işlemleri bittikten sonra kapının önüne çıkan G.Y. isimli şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Derya Ş.(32), Bayram A.(18) ve Reşit A.(39) isimli şahıslar saldırıda bulundu. Bu esnada kapıda bulunan 2 resmi polis memuru olayı önlemeye çalıştı. Polis memurlarına kızan Derya Ş. çantasından çıkarttığı biber gazını polis memuruna sıktı. Biber gazından etkilenen polis memurlarına Bayram A. ve Reşit A. bıçakla saldırıda bulundu. Karakolda bulunan diğer polislerin de müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırganlar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. Polise saldırıda bulunan Derya Ş. ve Bayram A.'nın bir süre önce şartlı tahliyeden yararlanarak cezaevinden çıktıkları öğrenildi. - SAMSUN