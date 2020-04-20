Polis memurları ölümden döndü
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Denizli, Aydın, Polis, 3. Sayfa

Polis memurları ölümden döndü

Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı.

20.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:34
Polis memurları ölümden döndü

Denizli'de polis aracı ve otomobil çarpıştı. Taklalar atan polis aracı yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada 2'si polis olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın M. idaresindeki 20 A 9272 plakalı polis aracı ile Arif Şengül (68) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle göreve giden polis aracı taklalar atarak yaklaşık 10 metre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise taklalar atan polis aracında bulunan polis memuru Aydın M. ve komiser Volkan M.'ye müdahalelerde bulunarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Arif Şengül'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis memurlarının ise vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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