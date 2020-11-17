Polis memurları kadına karşı şiddeti önlemek için KADES'i anlattı
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Polis memurları kadına karşı şiddeti önlemek için KADES'i anlattı

17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:31
Polis memurları kadına karşı şiddeti önlemek için KADES'i anlattı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınları bilgilendirdi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ilgili kadınları bilgilendirdi.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memurları, Erenler Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamanın anlatıldığı toplantıya katılan kadınlar, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

KADES

KADES, şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların kullandığı önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen KADES, şiddet mağduru ya da cinsel saldırıya uğrayan kadınların en büyük yardımcılarından birisi.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaşabiliyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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