Polis memurları görev yerlerinde İstiklal Marşı okudu 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tüm emniyet binalarında görevli polis memurları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

- İstanbul

Kaynak: DHA