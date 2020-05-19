POLİS MEMURLARI GÖREV YERLERİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUDU
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POLİS MEMURLARI GÖREV YERLERİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUDU

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.

POLİS MEMURLARI GÖREV YERLERİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUDU
19.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:09

19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevli oldukları emniyet binalarının önünde İstiklal Marşı okudu.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tüm emniyet binalarında görevli polis memurları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19.19'da İstiklal Marşı okudu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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