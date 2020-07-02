Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı
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Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı

ANKARA'da, serinlemek için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.

Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı
02.07.2020 04:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 04:25

ANKARA'da, serinlemek için süs havuzuna soktuğu ayağına cam kırıkları batan kişiye, polis memurları pansuman yaptı.

Olay, iki gün önce Mamak ilçesi Dağlıca Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. Sıcak havadan bunalan kimliği belirsiz kişi, serinlemek için ayaklarını süs havuzuna soktu. Havuzun dibindeki cam kırıklarına basan kişinin ayaklarında kesikler oluştu. Devriye görevindeyken durumu gören 2 polis memuru, yaralı kişinin yardımına geldi. Ayaklarındaki cam parçalarını temizledikten sonra pansuman yaparak gazlı bez ile saran polis memurları, daha sonra da kişiyle hatıra fotoğrafı çekindi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen pansuman görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Manşet

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