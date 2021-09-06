Polis maskotu "Cesur" ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis maskotu "Cesur" ilkokul öğrencilerini ziyaret etti

Polis maskotu 'Cesur' ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Kağıthane'deki Mehmet Rıfat Yalman İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve çocukların polisle tanışmasının amaçlandığı etkinliklerde polisler, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti.

Polis maskotu "Cesur"un da eşlik ettiği ziyarette öğrencilere koronavirüs tedbirleri konusunda yapılan hatırlatmaların yanı sıra 155 Polis İmdat Hattı ve kişisel güvenlikleriyle ilgili de bilgiler verildi.

Polislere sorular sorarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
İzinsiz yerleştiği evin sahibini öldüren şüpheli adliyede
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Kerkük'te terör örgütü DEAŞ saldırısında 12 polis öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Münir Özkul Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Max Meyer Salih Uçan Çağdaş Atan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polis maskotu "Cesur" ilkokul öğrencilerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:28:20. #1.15#

title