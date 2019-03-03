Polis, Maskesini İsteyen Sarı Yelekli 'Engelli Eylemciye' Gaz Sıktı

– Sarı yelekli eylemciler 16'ncı haftada dün yine sokaklardaydı. Kimi bölgelerde polisin eylemcilere müdahalesi sert oldu. Fransa'nın güneybatısında bulunan Toulouse'de kaydedilen bir görüntü ise büyük tepki ekti.

Bir polis memuru, elinden aldığı maskesini geri isteyen engelli bir eylemciye biber gazı sıktı. Maskesini almak için polisin arkasında giden eylemcinin bir anda yüzüne gaz sıkılması sonrası yaşadığı o şok ise diğer sarı yelekli eylemciler tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA