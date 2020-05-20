Polis maske takma zorunluluğu denetimlerini sürdürüyor Polis maske takma zorunluluğu denetimlerini sürdürüyorKOCAELİ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takma zorunluluğu bugün başladı.

Polis maske takma zorunluluğu denetimlerini sürdürüyor

KOCAELİ İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla maske takma zorunluluğu bugün başladı. Polis ekipleri dışarı çıkan kişilerin maske takıp takmadığı konusunda denetimler yaptı.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, koronavirüs salgınıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek Kocaeli kent genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirdi. Yeni bir karar alınıncaya kadar uygulanacak olan karar için, polis ekipleri kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetimlerini sürdürdü. 186 ekiple denetimlerine devam eden polis, dışarıya çıkan kişilere maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA