Polis maaşı ne kadar oldu?

Buna göre 2026 yılında maaşlar, yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 artırılacak. 2027'de ise ilk 6 ay için oran yüzde 5'e çıkarılırken, yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam uygulanacak. Bu oranlar ışığında yeni memur maaşları yeniden hesaplandı. İşte çalışanların alacağı net tutar…

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI

8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Hakem Heyeti'nin kararıyla kamu çalışanlarının maaş artışları netleşti. Buna göre 2026'nın ilk yarısında maaşlara yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 zam yapılacak. 2027 için oranlar ilk yarıda yüzde 5, ikinci yarıda ise yüzde 4 olarak uygulanacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR

2025 Temmuz ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 TL'den 50 bin 503 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı ise 19 bin 617 TL'den 22 bin 671 TL'ye yükselmişti. Yeni sözleşmeyle belirlenen oranlar, 2026 yılı itibarıyla maaşlara yansıyacak artışları ortaya koydu.

58 MADDELİK İYİLEŞTİRME

Toplu sözleşmede mali ve sosyal hakları içeren 58 başlıkta uzlaşı sağlandı. Bu düzenlemelerle teknik, sağlık, hukuk ve idari personelin yanı sıra şef, amir, müdür gibi kadrolarda görev yapan çalışanların haklarında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfındaki personele ek avantajlar getirildi.

TABAN AYLIK VE EK ÖDEMELER

• 2026'nın ilk 6 ayında kamu görevlilerinin taban aylıklarına 1.000 TL artış yapılacak.

• Genel İdare ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanlara verilen ek ödeme oranı 10 puan artırılacak.

• Yabancı dil tazminatlarında yükseltmeye gidilecek.

• Koruma ve güvenlik görevlilerine resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenecek.

• Engelli çocuk için verilen aile yardımı artırılacak, kamu lojmanlarında engelli eş ve çocuklara tanınan süreler uzatılacak.

2026 YILI ZAMLI MAAŞLAR

Yeni oranlarla birlikte örnek bazı meslek gruplarının 2026'nın ilk yarısında alacağı maaşlar şu şekilde olacak:

• Antrenör: 52 bin 362 TL

• Araştırma Görevlisi: 75 bin 578 TL

• Arşiv Memuru: 55 bin 704 TL

• Aşçı: 50 bin 37 TL

• Avukat: 71 bin 439 TL

• Başkomiser: 75 bin 343 TL

• Başmüfettiş: 84 bin 346 TL

• Başkanlık Müşaviri: 99 bin 500 TL

• Cezaevi Müdürü: 66 bin 778 TL

• Daire Başkanı: 112 bin 856 TL

• Doktor Öğretim Üyesi: 80 bin 958 TL

• Hakim: 152 bin 50 TL

• Kaymakam: 122 bin 402 TL

• Mühendis: 75 bin 289 TL

• Öğretim Görevlisi: 70 bin 361 TL

• Polis: 68 bin 392 TL

• Profesör: 100 bin 838 TL

• Vali: 155 bin 23 TL

• Zabıt Katibi: 55 bin 203 TL

• Zabıta: 53 bin 603 TL

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, görüşmeler sırasında 2026 için yüzde 10 refah payı, ilk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 zam ve taban aylıklara 10 bin TL artış talep etmişti. 2027 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam ve 7.500 TL taban aylık artışı istemişti.