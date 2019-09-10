Polis, lösemi hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi

10.09.2019 16:08

Polis olmak isteyen 6 yaşındaki lösemi hastası Nikita'nın hayalini, Kemerovo polisi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Kemerovo kentinde yaşayan ve büyüdüğünde polis olmak isteyen 6 yaşındaki lösemi hastası Nikita Zolotarev'in bu hayalini polisler gerçekleştirdi. Kemerovo polisi ile bir gün geçiren, onların eğitimlerini ve uygulamalarını izleyen Nikita, polis üniforması da giyerek bir günlük de olsa bu arzusuna kavuşmuş oldu.

'ARZUSU YERİNE GETİRİLDİ'

Nikita, bir gün boyunca polislerin katıldığı eğitimleri görerek onları inceleme imkanı buldu. Ayrıca, polis zırhı, şapkası ve üniforması da giyerek kameralara poz verdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda, Kemerovo Bölgesi için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nde, 'Benimle Hayal Et' yardım projesinin desteğiyle, ciddi bir hastalıkla mücadele eden küçük vatandaşı, 6 yaşındaki Nikita Zolotarev'in bir polis olmak istediğini öğrendik. Merkez ofis memurları, çocuğa bir polis gibi hissedebilme fırsatını verdi ve onun arzusunu yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.

'FARKLI POLİS EĞİTİMLERİNİ GÖZLEMLEDİ'

Nikita, önce trafik polislerinin neler yaptığına ve görevlerinin ne olduğuna dair bilgilendirildi. Daha sonra polis müzesini ziyaret eden Nikita, polislerin kullandığı hızölçer cihazı denedi ve polis şapkası ve kaskı taktı. Ardından, polislerin kullandığı motosiklete bindi.

Ardından Özel Kuvvetler bölümünü ziyaret eden Nikita, polislerin suçlularla nasıl mücadele ettiğini ve nasıl hazırlandıklarını gördü.

Nikita, edindiği bilgiler ışında ve ziyaretinin sonucunda, "Bu çok ilginç! Büyüdüğümde sizin için çalışacağım" dedi.

Kaynak: DHA