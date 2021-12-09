Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi / Özbekistan
9 Aralık 2021 Perşembe günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Özbekistan İçişleri Bakanlığı Akademisi öğretim görevlilerine yönelik olan "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi"nin sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.
9 Aralık 2021 Perşembe günü Akademimiz Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda Uluslararası Eğitim Faaliyetleri kapsamında Özbekistan İçişleri Bakanlığı Akademisi öğretim görevlilerine yönelik olan "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi"nin sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu törene; Özbekistan Büyükelçisi Alişir AZAMHOCAYEV, Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bahadır NAZAROV, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve Özbekistan İçişleri Bakanlığı Akademisi öğretim görevlilerinden 2 Albay 10 Yarbay, 2 Binbaşı rütbelerindeki 14 kursiyer katılım sağlamıştır.
Polis Akademisi Başkanımız Özbekistan Büyükelçisi Alişir AZAMHOCAYEV'in ve Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın hitaplarının ardından kursiyerlere sertifika takdimleriyle tören sona ermiştir.
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