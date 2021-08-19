Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi

Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 43 ülkeden 55 üye kurumu bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) 2021 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi" düzenlenmiştir.

Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 43 ülkeden 55 üye kurumu bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) 2021 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi" düzenlenmiştir.

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Çolak tarafından açılışı gerçekleştirilen eğitim 5 gün sürecek olup, toplantıya 6 ülkeden 47 temsilci katılım sağlamıştır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Burak Elmas Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:42:19. #1.16#

title