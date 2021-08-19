Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi

Başkan Yardımcılığı Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK tarafından yürütülen ve 43 ülkeden 55 üye kurumu bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği'nin (AEPC) 2021 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Eğitimi" düzenlenmiştir.