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Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 7 bin 7849 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 7 bin 7849 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kentin bazı kavşak noktalarında trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamalarda, emniyet kemeri, şerit ihlali, hatalı solama, kırmızı ışık ihlali, sürücü belgesi, sigorta, fenni muayene ve hız sınırı denetimi yapıldı. Sürücülere gerekli uyarıların yapıldığı denetimlerde 4 araç sürücüsüne toplam 7 bin 849 TL para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Polis kurallara uymayan sürücülere ceza yazdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Afyonkarahisar polisi tarafından yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye 7 bin 7849 TL para cezası uygulandı.

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