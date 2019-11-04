Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.

04.11.2019 11:21
Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptıkları baskında bir masada 6 şahsı kılıç tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakaladı. Masada toplam 455 lira para ile birlikte oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 920 lira idari para cezası kesildi. Kumar baskınında yakalanan şahısların ise 2 gün önce kumar oynatıldığı için kapatılan bir derneğin işletmecileri olduğu anlaşıldı. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.