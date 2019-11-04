Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

04.11.2019 11:21

Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptıkları baskında bir masada 6 şahsı kılıç tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakaladı. Masada toplam 455 lira para ile birlikte oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 920 lira idari para cezası kesildi. Kumar baskınında yakalanan şahısların ise 2 gün önce kumar oynatıldığı için kapatılan bir derneğin işletmecileri olduğu anlaşıldı. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA